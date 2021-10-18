"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Özelleştirme adı altında talan

18 Ekim 2021, Pazartesi 21:41
NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, ÜLKEMİZDE YAŞANAN EKONOMİK BUHRANIN AKP İKTİDARININ YANLIŞ POLİTİKALARIN YANSIMASI OLDUĞUNU SÖYLERKEN, 20 YILDIR KAMU MALLARINI ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA ADETA TALAN EDİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kazanılan önemli kamu tesisleri 20 yıllık süreçte hem özelleştirildi hem elde edilen gelirler vatandaş için yararlı kullanılmadı” dedi. Gürer, sadece bu yıl 127,8 milyon dolarlık özelleştirme yapıldığına dikkat çekti.

SAT SAT NEREYE KADAR? 

Fabrika, şirket, isim hakları, taşınmazlardan sonra şimdi de kamu arsalarının satılmaya başlandığına işaret eden Gürer, “Şeker fabrikaları, tekel ait fabrikalar ve arsaları, Sümerbank fabrikaları, SEKA kâğıt fabrikaları, enerji şirketleri ve yüzlerce tesis özelleştirme adı altında satıldı ya da yandaş firmalara peşkeş çekildi” dedi.    AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından sonraki ilk 15 yılda 101 kuruluşta bulunun kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetlerinin özelleştirildiğini hatırlatan Gürer, sadece bu yıl 127,8 milyon dolarlık özelleştirme yapıldığını bildirdi. Gürer, bunun 110,4 milyon dolarlık kısmını taşınmaz satışının oluşturduğunu ifade etti.  

KAMU VARLIKLARINI YOK ETTİLER  

2020 yılının tümünde yapılan 22,3 mil- yon dolarlık özelleştirmenin de 22 mil- yon dolarını taşınmaz satışları oluşturmasının AKP zihniyetinin kamu varlıklarını nasıl yok ettiğinin bir göstergesi olarak nitelendiren Gürer, “İktidar, satacak tesis ve fabrika sayısı azalınca bu sefer de kamu arsalarını satışa çıkarmaya başladı” diye konuştu. Gürer, AKP iktidarları ilk 15 yılında toplam 62,5 milyar özelleştirmeden gelir sağlandığına da işaret etti.

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP STK’ları da çürüttü

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Siyasete tövbe çağrısı

    Öldürülen vekil Müslüman dostuydu

    Otomobile kur zammı geliyor

    Özelleştirme adı altında talan

    30 günde 1956 binayı yakıp geçti

    Taksi şoförlerine '12 kural' hatırlatması

    Erdoğan da 2001’de bürokratları uyarmış

    Kâbe’de mesafesiz saf tutuldu

    İstifayı MHP duyurdu

    Adalet sarayda sağlanamaz

    Yine seçilir: yüzde 44.1 - Seçilemez: yüzde 49.8

    'Nasıl olsa ölmüş olacağız' diye düşünmeyin!'

    Aliya İzetbegoviç vefat yıldönümünde rahmet, özlem ve dualarla yad ediliyor

    MB’nin net rezervi eksilerde

    Hindistan'da ölü sayısı 24'e yükseldi

    Meriç Nehri'nde rahmet sevinci

    Kombisini yakmayan komşuya karşı dava açılabiliyor

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 47. maçına çıkıyor

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    “İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadır”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstifa eden HSK üyesinden itiraf:
    Genel

    AKP STK’ları da çürüttü
    Orhan GÜLER

    “Dünyâdaki problemler ancak mânevî değerlerle çözülebilir”
    Muzaffer KARAHİSAR

    Sessiz çığlıklar
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye yeni operasyon
    Faruk ÇAKIR

    Böyle hukuksuzluk da görülmedi
    MUHSİN BOZKURT

    Bismillah derken...
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirzamanda ehl-i kitap
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazarın bağlantıları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.