Özelleştirme adı altında talan

NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, ÜLKEMİZDE YAŞANAN EKONOMİK BUHRANIN AKP İKTİDARININ YANLIŞ POLİTİKALARIN YANSIMASI OLDUĞUNU SÖYLERKEN, 20 YILDIR KAMU MALLARINI ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA ADETA TALAN EDİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kazanılan önemli kamu tesisleri 20 yıllık süreçte hem özelleştirildi hem elde edilen gelirler vatandaş için yararlı kullanılmadı” dedi. Gürer, sadece bu yıl 127,8 milyon dolarlık özelleştirme yapıldığına dikkat çekti.

SAT SAT NEREYE KADAR?

Fabrika, şirket, isim hakları, taşınmazlardan sonra şimdi de kamu arsalarının satılmaya başlandığına işaret eden Gürer, “Şeker fabrikaları, tekel ait fabrikalar ve arsaları, Sümerbank fabrikaları, SEKA kâğıt fabrikaları, enerji şirketleri ve yüzlerce tesis özelleştirme adı altında satıldı ya da yandaş firmalara peşkeş çekildi” dedi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından sonraki ilk 15 yılda 101 kuruluşta bulunun kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetlerinin özelleştirildiğini hatırlatan Gürer, sadece bu yıl 127,8 milyon dolarlık özelleştirme yapıldığını bildirdi. Gürer, bunun 110,4 milyon dolarlık kısmını taşınmaz satışının oluşturduğunu ifade etti.

KAMU VARLIKLARINI YOK ETTİLER

2020 yılının tümünde yapılan 22,3 mil- yon dolarlık özelleştirmenin de 22 mil- yon dolarını taşınmaz satışları oluşturmasının AKP zihniyetinin kamu varlıklarını nasıl yok ettiğinin bir göstergesi olarak nitelendiren Gürer, “İktidar, satacak tesis ve fabrika sayısı azalınca bu sefer de kamu arsalarını satışa çıkarmaya başladı” diye konuştu. Gürer, AKP iktidarları ilk 15 yılında toplam 62,5 milyar özelleştirmeden gelir sağlandığına da işaret etti.

Ankara - Recep Gören