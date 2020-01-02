Pahalı köprülere zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinde 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren yeni geçiş ücretlerini duyurdu.

İki köprünün geçiş ücretleri bugün itibarıyla yüzde 14 oranında zamlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 19,15 lira olan otomobil geçiş ücreti, 21,90 liraya yükseltildi. Osmangazi Köprüsü’nde 103,05 lira olan geçiş ücreti ise 117,90 liraya çıkarıldı.

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