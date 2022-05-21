Pahalılık ikinci ele talebi artırıyor

Artan piyasa fiyatları göz önünde bulundurularak mobilya ve beyaz eşyada taksit sınırının artırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Düğün sezonu başladı fakat çiftler birçok ihtiyacını almayı erteliyor. Piyasadaki pahalılık ikinci ele talebi arttırıyor” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Mobilya, beyaz eşya gibi temel ürünlerde uygulanan kredi kartı taksit sayısının 9’a düşürülmesinin piyasaya şartlarına göre alım gücünü karşılamadığına dikkat çeken Palandöken, “Taksit sayısı artırılmalı ki çiftler de evini daha rahat şekilde kurabilsin. Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli” diye konuştu.

Evleneceklere kolaylık sağlanmalı

Palandöken, “Pandeminin etkisini geride bıraktığımız bu yıl yaklaşık 1 milyona yakın çiftin evlenmesi bekleniyor. Fakat geçen yıl Mayıs ayında 10 bin liraya kadar mobilya düğün paketleri bulunabiliyorken bu yıl aynı mobilya grupları en az 30-40 bin lira civarında, beyaz eşya da aynı şekilde iki kattan fazla zamlandı. Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı” dedi.