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11 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Pahalılık sinir hastası yaptı

10 Nisan 2025, Perşembe 21:48
Bitmeyen pahalılıktan yakınan vatandaşlar sinirden, stresten, geçim sıkıntısından akıl sağlıklarını kaybettiklerini söylüyor.

'Emekliyim, mutsuzum'

 

İstanbul Şehremini’de semt pazarında konuşan vatandaşlar, bitmeyen pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş, “Bu pahalılık görülmemiş bir şey. Ben bittim, akıl dengemi de kaybettim sinirden, stresten, geçinmemezlikten. 4 mevsim yaşayan ülkedeki pahalılığa bak. Yazıklar olsun bunu yönetenlere” şeklinde isyan ederken bir başka vatandaş ise, “Her şey çok pahalı. Şikayetçi herkes, sadece ben değil. Vatandaş sesini duyuramıyor. Her şeyin herkes farkında, sesini çıkartamıyor kimse. Garip bir ortamdayız. Şikayetim çok var, hangisini anlatayım. Elektrik, su, doğalgaz, kira, gıda… Çok normal bir hayat yok yani” şeklinde konuştu. Bir vatandaş da, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları için, “Neye göre düşük çıkarıyor, nasıl bunu yapıyor anlamakta zorluk çekiyoruz” derken enflasyona ilişkin “Üretim yok, dışarıya bağlı. Üretim olmadığından dolayı, enflasyon da devamlı körükleniyor. Her şey pahalı, eziliyor insanlar. Yetkililerin bunu duyması lazım” diye konuştu.

Sadece kendilerini düşünüyorlar

Başka bir vatandaş ise, “Ben böyle bir ortam görmedim. Ne para yetiyor, ne pul, ne bir şey yetiyor. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum, aç mı kalacağız. 74 yaşındayım, biz tek maaşla her şeyimizi yapabiliyorduk. Şimdi, hiç bir şey yapamıyoruz, dört duvar arasında oturuyoruz. Simit alırken düşünüyoruz. Toz pembe gösteriyorlar. Ben toz pembe görmüyorum. Et oldu 800 lira, bu çocuklar nasıl beslenecek? Bir çocuk et yemezse, yumurta yemezse, peynir yemezse, o çocuk nasıl gelişecek, beyni nasıl çalışacak? Çocukların ayağa kalkması normal çünkü çocukların geleceği yok. Aileleri o kadar çaba sarf ediyor ama gelecekleri yok. Af edersiniz, çok berbat bir ekonomi var. Halkını düşünen bir devlet yok. Sadece kendilerini düşünüyorlar, kimse halkı düşünmüyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

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