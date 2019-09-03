"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Pakdemirli: Teknoloji ile tarım birleşmeli

03 Eylül 2019, Salı 19:54
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre bizim gibi bazı orta gelirli ülkelerde, büyüme oranları düşmeye başlamıştır. Bu noktada, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın anahtarı verimlilik artışıdır. Verimliliğin en önemli adımı ise, teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı münasebetiyle Sivas'ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomik Forumu'na katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda iş adamı ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

'VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİ TARIMLA BİRLEŞTİRİLMELİ'

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye gibi orta gelirli ülkelerde büyüme oranlarının düşmeye başladığını söyleyen Pakdemirli, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın anahtarının verimlilik artışı olduğuna dikkat çekti. Verimliliğin en önemli adımının ise teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçtiğini belirten Bakan Pakdemirli şöyle dedi:

"Tahminlere göre, gıda talebi, 2050 yılına kadar, yüzde 70 oranında artacak. Bu talebi karşılamak için, her yıl ortalama en az 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörülmektedir. Gelinen noktada, tarım finansmanında, finans kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, risk yönetim sistem ve süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sonuç olarak, Tarım 4.0 ile, tarımda teknoloji kullanılabildiği ölçüde verimlilik artırılıp, maliyetler azaltabilir ve kalite artırılabilir."

Etiketler: tarım, verimlilik, teknoloji
Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, İran Uzay Ajansı'na yaptırım uygulayacak

    Hong Kong'daki protestoculardan Tayvan'a çağrı

    Davutoğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak?

    Erdoğan: İdlib yok oluyor

    BM'ye göre ABD, Fransa ve İngiltere Yemen'de işlenen savaş suçlarına ortak

    Pakdemirli: Teknoloji ile tarım birleşmeli

    İBB'de yeni atama: Remzi Albayrak İtfaiye Daire Başkanı oldu

    'Türkiye'nin ormanlık alanı 22,6 milyon hektar'

    Arakanlılara katliâm cezasız kalıyor

    Boris Johnson parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

    Filistin hükümetinden tarımsal kalkınma projesi

    Mavi Marmara’da “zafer”

    Adalet yoksa aş da, iş de yok

    Dışişleri Bakanlığı ABD'ye taziye dileklerinde bulundu

    Berat Albayrak'dan enflasyon açıklaması

    CHP'den İmamoğlu'nu eleştiren Soylu'ya cevap

    Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası verildi

    Selahattin Demirtaş'a ana davada tahliye kararı çıktı

    RTÜK: 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46 daraldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ey genç kardeşim
    Genel

    'Perinçek ile kol kola olanlar, kendi arkadaşlarının uyarılarına tahammül edemediler'
    Genel

    AKP'den ihraç olunan isimler konuştu: AKP siyasi iflasa doğru gidiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Yargının yürütmeye biatı” olamaz
    Genel

    Bağımsız yargı yoksa hukuktan söz edilemez
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dine alet edilmesi
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli
    Abdil YILDIRIM

    Namaz, her gün kılınmakla usanç verir mi?
    Nejat EREN

    Ene’nin hakka ve zulme hizmet ve alet olma halleri - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.