Pakdemirli: Teknoloji ile tarım birleşmeli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre bizim gibi bazı orta gelirli ülkelerde, büyüme oranları düşmeye başlamıştır. Bu noktada, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın anahtarı verimlilik artışıdır. Verimliliğin en önemli adımı ise, teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı münasebetiyle Sivas'ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomik Forumu'na katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda iş adamı ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. 'VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİ TARIMLA BİRLEŞTİRİLMELİ' Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye gibi orta gelirli ülkelerde büyüme oranlarının düşmeye başladığını söyleyen Pakdemirli, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın anahtarının verimlilik artışı olduğuna dikkat çekti. Verimliliğin en önemli adımının ise teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçtiğini belirten Bakan Pakdemirli şöyle dedi: "Tahminlere göre, gıda talebi, 2050 yılına kadar, yüzde 70 oranında artacak. Bu talebi karşılamak için, her yıl ortalama en az 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörülmektedir. Gelinen noktada, tarım finansmanında, finans kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, risk yönetim sistem ve süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sonuç olarak, Tarım 4.0 ile, tarımda teknoloji kullanılabildiği ölçüde verimlilik artırılıp, maliyetler azaltabilir ve kalite artırılabilir."

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