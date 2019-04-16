Pancar, hayvancılığı canlandırır

Kalkınma ekonomisi çalışan çok sayıda iktisatçının “olmasaydı icadı gerekirdi” diye tanımladığı ve Konya tarımı açısından hayati önemdeki şeker pancarında 2019-20 kampanya dönemi için üretilecek ürünün ekimine başlandı.

Şeker pancarının çiftçi açısından belki de göz ardı edilen en önemli işlevlerinden birinin ise hayvancılığa sağladığı destek olduğunu hatırlatan sektör uzmanları, özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi mera hayvancılığı süresinin kısıtlı olduğu bölgelerde şeker pancarı üretimi olmaksızın hayvancılığın hem büyütülemeyeceğini hem de ayakta kalamayacağını vurguladılar. Pancar ekiminin başlaması ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, şeker pancarının Konya Ovasında tarım sektörünün lokomotifi olduğunu belirterek, şeker pancarının bölgedeki diğer bitkisel üretim ve hayvancılık açısından taşıdığı önemi de dikkate alarak hem üretim sürecinde yüksek miktarda avans vererek hem de ülke ortalamasının mutlak surette üstünde ürün fiyatı belirleyerek, en iyi fiyat uygulamasıyla göreve başladığı 1999’dan beri desteklediklerini, 20 yıllık bu yaklaşımın önümüzdeki yıl ve yıllarda da aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Ekonomi Servisi

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