Pandemi tasarruf bilincini yükseltti

KATILIM EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ AYHAN SİNCEK, “SİGORTA OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI 2021 ARAŞTIRMASINA GÖRE, “KATILIMCILARIN YÜZDE 83,7’Sİ PANDEMİ ÖNCESİ PARA BİRİKTİRMİŞ OLMAYI DİLERKEN, TASARRUF KONUSUNDA FARKINDALIK YÜKSELİYOR” DEDİ.

Katılım Emeklilik’in, pandemi döneminde Türk halkının sigorta ve tasarruf konularına yönelik algısını ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması 2021’ tamamlandı. 2018’in ardından ikincisi gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılımcıların yüzde 83,7’si pandemi öncesi para biriktirmiş olmayı dilerken, tasarruf konusunda farkındalık yükseliyor. Araştırmayla ilgili bilgi veren Ayhan Sincek, “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’nın ikincisini gerçekleştirerek de hem sektöre hem de milletimize ışık tutmak gayretindeyiz. Tüm hayatımıza sirayet eden bu olguya dair doğru bir analiz için trendlerdeki değişimi ölçmek istedik ve çarpıcı sonuçlarla karşılaştık” dedi.

Tasarruf yapmayan pişman

Huzurlu ve rahat bir gelecek için yıllar öncesinden planlama ve yatırım yapılması gerektiğini her fırsatta söylediklerini hatırlatan Sincek, “Hayatlarımıza yeni normaller kalıcı olarak girerken birikim yapmanın, geleceğe yatırım yapmanın önemi daha iyi anlaşıldı. Araştırma da gösterdi ki katılımcıların yüzde 83,7’si keşke pandemi döneminden önce daha fazla para biriktirmiş olsaydım diyor. İkinci sırada ise yüzde 55,7 ile yazlık ev almış olmayı dileyenler geliyor. Bunu yüzde 40,5 ile işsizlik sigortası yaptırmış olmayı dileyenler takip ederken, yüzde 29,2 ile keşke bireysel emekliliğim olsaydı diyenler de dördüncü sırada yer alıyor. Buradan da anlaşılıyor ki tasarruf konusunda farkındalık yükseliyor.” şeklinde konuştu. Tasarrufların genel olarak nasıl değerlendirildiği ilgili soruda da altın ilk sırada yer alıyor. 2018’de yüzde 19,9 olan altın alma oranı 2021’de yüzde 45,4’e yükselmiş. TL olarak biriktiririm diyenler 2018’de yüzde 54,5 iken yüzde 29,2’ye gerilemiş, dövizi tercih edenler ise yüzde 12,6’dan yüzde 20,8’e yükselmiş.

İstanbul - Musa Aydın