Parayı yurt dışına çıkarabilirler

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, BDDK’nın 15 milyon liranın üzerinde döviz mevduatı bulunduran şirketlere, TL kredi verilmemesi kararını değerlendirdi. Altınsaç, şirketlerin bu düzenlemeden kaçınmak için yurt dışı iştiraklerine para çıkartabileceklerini söyledi.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, BDDK’nın 15 milyon liranın üzerinde döviz mevduatı bulunduran şirketlere, TL kredi verilmemesi kararını değerlendirdi. Altınsaç, şirketlerin bu düzenlemeden kaçınmak için yurt dışı iştiraklerine para çıkartabileceklerini söyledi. T24’ün haberine göre, Altınsaç, atılan bu adımlarla birlikte eurobond’un bu uygulamaya dahil olmadığını bu sebeple sınırlı da olsa eurobond’a ve bir miktar fonlara para kayabileceğini söyledi.

İthalat patlar

Öztok Altınsaç, ayrıca sözlerine şöyle devam etti: “Onun dışında tehlikeli gördüğüm birkaç vaziyet var. Şirketlerin yurt dışında var olan iştirakleri varsa oraya para çıkartabilirler. Bu belki ileride engellemeye çalışılır bunun dışında şirketler kâr payı da dağıtabilir, ben temettü dağıtırım der ve şirketten para çıkar. Bu da istemediğimiz bir şey. Çünkü biz şirketlerin kaynakları artsın, ekonomide kapladıkları yer büyüsün ve ticarete daha fazla dahil olsunlar istiyoruz. Son olarak bir de enerji ve emtia işi yapanlar direk emtia toplayabilirler, erken stoklamaya de başlarlarsa daha erkenden alım olur ve ithalat bu anlamda patlar. Daha fazla dövize ihtiyacımız olur.”

Haber Merkezi