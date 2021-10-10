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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Paydaşlarımızı arttırmalıyız'

10 Ekim 2021, Pazar 23:17
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “14 tane firma olarak Türkiye sanayiine çok fazla katma değer sağlıyoruz. Önümüzdeki dönem ekosistem daha da genişleyeceğinden dolayı paydaş sayımızı arttırmalıyız” dedi.

HABER: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD); Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv gazetecileri ile online gerçekleştirdiği toplantıdagelecek döneme dair özellikle yapılması gerekenlerin altını çizdi.

14 tane firma olarak Türkiye sanayisine çok fazla katma değer sağladıklarını ve çok önemli işler yaptıklarına dikkat çeken Yenigün, “Ancak önümüzdeki dönemle alakalı, üzerinde çok ciddî olarak durmamız, bugünden halletmemiz gereken konular var. Bunları da tek başımıza OSD üyeleri olarak değil, önümüzdeki dönemi özellikle de tedarik sanayiyle, bütün paydaşlarla birlikte iyi planlamamız, programlamamız gerekiyor. Bugüne kadar hatta paydaş sayısını 3’te, 4’te tutarken, şimdi onu daha da genişletmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönem otonom araçlar, elektrifikasyon vs. ön plana çıkıyor. Bu yüzden  paydaş sayılarımız, bugüne kadar çok da irtibatta olmadığımız, gerek devlet kurumları gerekse özel kurumlar noktasında zenginleşiyor. Otomotiv ekosistemi gün geçtikçe büyüyor. Zaten büyük olan ekosistem daha da genişliyor. Bu da üzerinde durmamız gereken önemli bir konu” dedi.

Türkiye yatırım alacak

Türkiye’nin otomotiv sanayinde gelişeceği konusunda çok olumlu bir görüşe sahip olduğunu belirten Yenigün, Orta ve Doğu Avrupa’da son yıllarda gelişen bir otomotiv ekonomisi olduğunu vurgularken, . “Renault ile Karsan’ın yaptığı gibi, ben de burada Türkiye’ye yeni yatırımın geleceği konusunda çok ümitliyim. Çünkü Türkiye’de bir çok yerde olmayan çok değerli üç tane şey var. Çok yüksek kalibre üretiyoruz. Hatta Avrupa kalitesinin üzerinde kalitede üretiyoruz. Çok esneğiz. Özellikle tedarik sanayiindeki bu sıkıntıları Türkiye’deki firmalar kadar başarılı yöneten ben hiçbir ülke bilmiyorum. Ve de tabiî ki çok verimliyiz. Bu üç nedenden dolayı ben Türkiye’nin yatırım alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Otomotivde üretim % 8, ihracat % 9 arttı 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Eylül verilerini açıkladı. İlk dokuz ayda otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet, otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 401 bin 437 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde toplam ihracattan yüzde 13,2 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk dokuz ayını lider tamamladı.

Paramız var!

Yenigün, mikroçip üretilmesi ile ilgili TOGG’da olduğu gibi babayiğit arandığı konusuna dair konuşurken, “Babayiğit diye yatırımcıyı kastediliyorda ben şimdiye kadar Türkiye’de hiçbir zaman yatırımcı eksikliği olduğunu düşünmedim. Türkiye’de yeterince bu iş için elini taşın altına sokmak isteyen sanayici var. Ben paramız olmadığını da düşünmüyorum, paramız da var, ama bilgi (know-how) dediğimiz konu orayı sıkıntıya sokuyor. Özetle bizim yatırımcı veya babayiğit aramak dışında esasında bizim bilgi (know-how) aramamız lâzım” ifadelerini kullandı.  (ayrıntılar www.otohavadis.com’da”

 

Etiketler: paydaş
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