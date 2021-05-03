Pazar kapalılar, ama internetleri açık!

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile tam kapanma döneminde kapalı olması gereken sektörlerde internet üzerinden satışların devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Genelgeyle esnafın işyeri kapalıyken esnafın satamadığı ürünlerin tamamı internetten satılıyor. Lojistik firmaları üzerinden satışlar yapılırken olan yine işyeri kapalı olan esnafa oluyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA ESNAFIN NORMALE DÖNME İHTİMALİ KALMADI Pandemide en çok zarar gören esnaf ve sanatkârlar olurken pandeminin” parlayan yıldızının h-ticaret olarak adlandırılan hızlı teslim yapan lojistik ve kargo firmaları olduğunu vurgulayan Palandöken, “İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Pazar günleri zincir marketler kapalı olduğu halde h-ticaret yapan kargo ve lojistik firmaları aracılığıyla zincir marketler satışa devam ediyor. İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde tüm sektörlerde internet üzerinden satışlar yapılabiliyor. AVM’ler kapalı, ama AVM’lerde satılan ürünlerin tamamına internet üzerinden ulaşılabiliyor. Olan yine esnaf ve sanatkâra oluyor. Bir buçuk yıldır esnafın tüm mal varlığı elinden gitti. Üstüne de bir o kadar borçlandı. Pandemi tamamen bitip hayat normale dönse bile esnafın normale dönme ihtimali kalmadı” diye konuştu.

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