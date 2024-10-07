Petrol fiyatları daha da artabilir

Ham petrol fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların önemli ölçüde tırmanmasının ardından geçen hafta yaklaşık yüzde 9 artarak Mart 2023’ten bu yana en büyük haftalık kazancı kaydetti.

Orta Doğu’daki çatışmaların daha geniş çaplı bir bölgesel savaşa dönüşmesi halinde büyük üretim kesintilerine yol açabileceği endişesiyle petrol piyasalarında yükseliş devam edebilir. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Yüksek enerji fiyatlarının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin endişeler arttıkça euro, dolar karşısında zayıflamaya devam edebilir. Haber Merkezi

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