Yüksek enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerine zam üstüne zam geliyor.

Süt ve et ürünleri mayıs ayı içinde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda zamlandı. Bir ay boyunca çeşitli marketleri gezerek önceki etiketleriyle karşılaştırma yapılan fiyatlara göre, 1 Mayıs’tan itibaren çeşitli kutu sütlere gelen zammı, 14-16 Mayıs tarihlerinde devam eden zamlar izledi.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre, son olarak zamlanmayan bazı süt, peynir ve yoğurt markaları da 23 Mayıs’ta zamlandı. Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarını da sucuk, sosis ve salam gibi kırmızı et ürünleri takip etti.

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, “Bu ay süt ve süt ürünlerine yüzde 20’yi aşan zam geldi. 24 TL’ye satılan toptan kaşar peynirin fiyatı 28.3 TL’ye çıktı. Bir teneke beyaz peynir ise 350-400 liradan 450-500 liraya yükseldi. Piyasa çok durgun” dedi. Zamları Ramazan’da artan talebe de bağlayan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise “Et üretimi ve tüketiminde düşüş var. Fırsattan istifade fiyatları artıranlar var. Bu zamlar maliyetlerdeki artışla izah edilemez” yorumunda bulundu. Yalçındağ, kırmızı et üretiminde yaşanan düşüşün, ikinci çeyrekte de devam edeceğini söyleyerek, kasaplarda satılan ürünlerde bir zam yaşanmayacağını belirtti.