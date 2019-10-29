Piyasalar FED'in faiz indirimine gitmesini bekliyor

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üçüncü faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Piyasa genelinde bu indirimin 25 baz puan olması öngörülüyor.

Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz, ABD’de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed), politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebileceğini belirterek, “Bu durumda da Fed asla tedbirli bir seviyede hareket etmez. Bir ekonomik krizle mücadele edebilir. Yani politika daha farklı bir mecrada işler” ifadelerini kullandı.

Özellikle makro ekonomik verilerin kötü gelmesi, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin henüz bir sonuca bağlanamaması ve küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler Fed’i faiz indirimine zorluyor.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNİ OLUMLU KARŞILIYOR

Finansal piyasalar Fed’in faiz indireceği ihtimalini olumlu karşılıyor ancak bu indirimlerin reel ekonomiye ne kadar olumlu yansıyacağı şüpheyle bakılan konular arasında yer alıyor.

Fed temmuz ayında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına, eylül ayında da 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çekmişti.

Fed ayrıca bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim’den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurmuştu. Tahvil alımları en erken gelecek yılın ikinci çeyreğinde biteceği açıklanmıştı.

Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz, Fed’in bu haftaki toplantısında muhtemelen faiz indirimine gidebileceğini ifade etti. Fed’in artan küresel risklere tepki verdiğini aktaran Balz, bankanın ABD’nin iç ekonomisini de küresel yavaşlamadan korumaya çalıştığını dile getirdi.