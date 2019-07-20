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Prim mağduriyeti

20 Temmuz 2019, Cumartesi 23:45
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lılar ile Bağ-kurluların prim gün sayıları eşitlenmeli. Norm birliğinin sağlanması için tüm kesimlere sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı” dedi.

Sosyal güvenlikte norm birliği sağlanmasını ve esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerle eşitlenmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lılar ile Bağ-kurluların prim gün sayıları eşitlenmeli. Norm birliğinin sağlanması için tüm kesimlere sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı. Diğer önemli bir konu ise esnaf ve sanatkârlarımıza geriye dönük hizmet süresi borçlanma hakkı verilmeli” dedi.

ESNAFIN PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200’E İNDİRİLMELİ

Esnaf ve sanatkârın prim gün sayısının SSK’lılarda olduğu gibi 7 bin 200’e indirilmesi gerektiğini ifade eden Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârımız, uzun prim gün sayısının altında eziliyor. Bizim yanımızda 8 günde 8 saat çalışan SSK’lı işçimizin emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken patron konumundaki esnaf ve sanatkârımız günde 16 -18 saat çalışıp emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli. SSK’lı çalışanların iki katı kadar mesai yapan esnafımızın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır” diye konuştu.

SSK’LI VE BAĞ-KURLU AYRIMI SON BULMALI

Prim gün sayısının yanı sıra iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde de SSK’lı ve Bağ-kurlu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini belirten Palandöken,  “Ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için ‘rapor ücreti’ hakkı verilmeli. Ayrıca esnaf ve sanatkârın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK’lı ve Bağ-kur’lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalıdır.” 

HABER: AHMET TERZİ-ANKARA

Etiketler: SSK, BAĞ-KUR, sosyal sigorta, TESK, vatandaş
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