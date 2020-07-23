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31 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Promosyonda işler hızlanıyor

23 Temmuz 2020, Perşembe
Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, Avrupalı firmaların Uzakdoğu’dan alışverişi durdurmasıyla ülkemize yönelen siparişler ve ekonomideki canlanma sayesinde sektörün toparlanmaya başladığını söyledi.

Kurumsal tanıtım ve pazarlama ürünleri sektörünün uluslararası buluşması Promosyon Show İstanbul, 16 – 19 Eylül 2020 tarihlerinde, her zamanki yeri Pullman Convention Center’da başlıyor. Kurumsal tanıtım ürünleri sektörünün merakla beklediği Promosyon Show İstanbul, 16 Eylül 2020 tarihinde Pullman Convention Center’da kapılarını sektöre açıyor. Promosyon  ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) ile Sky Fuarcılık tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında; Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve TOBB tarafından yayımlanan tüm koruyucu tedbirlerin özenle uygulanacağı fuar, 5 yıldızlı hizmet anlayışına hijyen faktörünü de ekliyor.

Pandemide yavaşlayan işler hızlanıyor

PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Yılın ilk 3 ayı promosyon sektörü için çok iyi gidiyordu. Mart ayında başlayan Covid-19 salgını, Nisan ve Mayıs aylarında artan virüsün etkisiyle sokağa çıkma yasakları vs. tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomiyi durma noktasına getirdi. İş hacmi yüzde 55 oranında düştü” dedi.

Sektör çıkışta

Avrupalı firmaların Uzakdoğu’dan alışverişi durdurmasıyla ülkemize yönelen siparişler ve ekonomideki canlanma sayesinde sektörün toparlanmaya başladığını belirten Karatemiz, “Haziran ve Temmuz ayları sektörümüz açısından nispeten olumlu geçti. Fuarda yıl boyunca ertelenen taleplerin karşılanması ile yıl sonuna kadar telafi edeceğimizi tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Avrupalı Türkiye’ye yöneldi

Genel Müdür Murat İçer, “Salgın döneminde Uzakdoğu’dan alımı durduran Avrupalı firmalar, Türkiye’ye yöneldi. Dolayısıyla promosyon sektöründe hareketlilik başladı; tedarikçi ağlarına Türkiye’den firmalar eklemek için Türk pazarıyla iletişimlerini güçlendiriyorlar" şeklinde konuştu. 1 Eylül’de başlayacak olan fuar sezonuna katılımcı ve ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten İçer, ‘’Tanıtım çalışmalarını aksatmadan sürdürmenin önemini bilen firmalar, Pandemi döneminde ertelenen talepleri karşılamak için sezonun ilk gerçek fuarına büyük ilgi gösteriyorlar. 16-19 Eylül 2020 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Promosyon Show İstanbul’a şu an itibarıyla 100’e yakın firma katılma kararı aldı.’’ ifadelerini kullandı.

Sektörden Promosyon Show İstanbul’a güvenoyu

PROMASİAD ve Sky Fuarcılık tarafından, 20 Temmuz Pazartesi, Cemile Sultan Korusu Kırtepe’de gerçekleştirilen istişare toplantısında, promosyon ve matbaa sektörünün temsilcileri, bir araya gelerek güven tazeledi. Toplantıda söz alan birçok kuruluş temsilcisi, Promosyon Show İstanbul’un, sektörün ekonomik dinamiklerinde çok değerli rol oynadığını ve bu fuar sayesinde birçok firmanın daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunun da altını çizdi.

Promosyon Show İstanbul’a övgü

Toplantıya katılan İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Dr. İsrafil Kuralay konuşmasında, ‘’Fuarların ekonomimizdeki yeri çok değerli ve son yıllarda gelişim gösteren promosyon sektörünün bu önemli fuarını destekliyoruz.” dedi.

Anadolu, fuarı dört gözle bekliyor

Online davetiyeleriyle Promosyon Show İstanbul Fuarı’na gelmek isteyen ziyaretçiler, tüm hijyen kurallarının sıkı bir şekilde uygulanacağı ziyaretçi servis noktalarını, fuarın web sitesinden öğrenebilecekler. Kurumsal tanıtım ürünlerinin en yenilikçi ve ekonomik olanına ulaşmak isteyen ziyaretçilerin PROMASİAD ve Türkiye Matbaacılar Federasyonu gibi sektörü yönlendiren sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen 5 yıldız konforunda ikramların sunulduğu Promosyon Show İstanbul Fuarı’nı ziyaret etmeleri yeterli olacak.

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