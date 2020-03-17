PSA fabrikalarını kapattı

Son günlerde belirli üretim tesislerinin yakınlarında COVID-19 vakalarında görülen ciddi artış, büyük tedarikçilerle ilgili tedarik sorunları ve otomobil pazarlarındaki ani düşüş sebebiyle, PSA grubu uyarınca 27 Mart tarihine kadar araç üretim tesislerini kapatma kararı aldı.
16 Mart’ta Mulhouse (Fransa), Madrid (İspanya), dün de Poissy, Rennes, Sochaux (Fransa), Zaragoza (İspanya), Eisenach, Rüsselsheim (Almanya), Ellesmere Port (Birleşik Krallık), Gliwice (Polonya) kapandı. Bugün ise Hordain (Fransa), Vigo (İspanya), Mangualde (Portekiz) ile birlikte yarın da Luton (Birleşik Krallık), Trnava (Slovekya) fabrikaları kapatılıyor. Grubun; Peugeot, Citroën, DS, Opel ve Vauxhall olmak üzere beş otomobil markası bulunuyor.
Muhammed Yasin Aydın - İstanbul