Rusya, varlık fonundaki dolar rezervlerini sıfırlama kararı aldı

Rusya batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlardan daha az etkilenmek için ulusal varlık fonundaki dolar rezervlerini sıfırlayacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine iki hafta kala Rus Maliye Bakanı Anton Siluanov fondaki dolar rezervlerinin euro, yuan ve altına çevrileceğini belirtti. Haber sonrası ilk anda dolar gerilese de sonra tekrar toparlandı. Uzmanlar bu adımın etkisinin sınırlı olacağını belirtti. Bloomberg'e konuşan Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolychev yaptırımlar genişledikçe doların kendileri için daha riskli hale geldiğini vurguladı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Siluanov, Rusya'nın değişimi 1 ay içerisinde yapabilecek kapasitede olduğunu fakat nihai kararı merkez bankasının vereceğini belirtti. 119 milyar dolarlık likit fonun yaklaşık üçte birini bulan dolar varlıklarının transferi merkez bankası rezervleri içerisinden yapılacak. Fon'da yaklaşık 41,5 milyar dolarlık likit varlık bulunuyor. Aynı miktarda euro cinsi varlık bulunurken geri kalanı da yuan, altın, yen ve sterlin cinsi varlıklar arasında dağılmış durumda. Siluanov değişim sonrası fonda yüzde 40'ı euro, yüzde 30'u yuan, yüzde 20 altın, yüzde 5'er de yen ve sterlin bulunacağını açıkladı. Varlık fonu, petrol fiyatları belli bir seviyenin üzerine çıktığında elde edilen fazla gelirin saklanması ile oluşturuldu. Bu sayede fiyatlar düştüğünde açığı kapatmak için kullanılabilecek. Likit olmayan varlıklarla birlikte fonun toplam büyüklüğü 185,9 milyar dolara ulaşıyor. Euronews Türkçe

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