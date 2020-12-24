Sakarya 11 ayda 172 bin 766 araç ihraç etti

"Otomotiv şehri Sakarya", ocak-kasım döneminde 172 bin 766 araç ihraç ederek ülke ekonomisine 3 milyar 477 milyon 248 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, 11 aylık dönemde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 887 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte, en çok ihracat 3 milyar 477 milyon 248 bin dolarla otomotiv alanında yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ocak-kasım döneminde traktör de dahil üretilen 1 milyon 181 bin 360 araçtan 834 bin 301'i ihraç edildi. Bu rakamda yüzde 20,7'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 224 bin 312 aracın yüzde 77'sine denk gelen 172 bin 766'sını ihraç etti.

Günde 670 araç banttan indi

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, 11 aylık dönemde 192 bin 878 otomobil, 141 kamyonet, 451 otobüs, 775 midibüs, 193 küçük kamyon, 29 bin 874 traktör üretti.

Ocak-kasım döneminde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 18,9'unun yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 670 aracın 516'sı ihraç edildi.