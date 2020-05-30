Sakarya'da 4 ayda üretilen araçların yüzde 85'i ihraç edildi

Sakarya'da ocak-nisan döneminde üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85'ine denk gelen 61 bin 156'sı yurt dışına satıldı.

İhracatta İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk 4 aylık döneminde 137 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 352 milyon 262 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 1 milyar 222 milyon 611 bin dolarla otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-nisan döneminde traktör de dahil üretilen 360 bin 759 araçtan 290 bin 990'ı yurt dışına satıldı.

Bunda yüzde 21'lik oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 72 bin 116 aracın yüzde 85'ine denk gelen 61 bin 156'sını ihraç etti.