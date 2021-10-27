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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Salgın istihdamı beklenenden kötü etkiledi

27 Ekim 2021, Çarşamba 15:34
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Covid-19 salgının istihdama yönelik olumsuz etkisinin beklenenden daha kötü olduğunu belirtilerek, dünyada 125 milyon tam zamanlı iş kaybı yaşandığı uyarısında bulundu.

ILO tarafından açıklanan "Covid-19 ve İş Dünyası" isimli 8'inci raporda, küresel toparlanmada gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde ciddi farklılar görüldüğü bildirildi.

2021 yılında küresel çalışma saatlerinin, salgın öncesi seviyelerin (2019'un dördüncü çeyreği) yüzde 4,3 oranında altında olacağı tahminde bulunan ILO, bu oranın, 125 milyon tam zamanlı iş kaybına tekabül ettiği uyarısında bulundu.

ILO haziran ayında yüzde 3,5 oranında istihdam kaybıyla 100 milyon tam zamanlı iş kaybı yaşanacağı tahmininde bulunmuştu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılığa dikkat çekilen raporda, 2021 yılının üçüncü çeyreğiyle, 2019 yılının son çeyreği kıyaslandığında gelişmekte olan ülkelerde iş kaybının yüzde 3.6, düşük gelirli ülkelerde yüzde 5,7 ve alt orta gelirli ülkelerde ise yüzde 7,3 oranında olduğuna dikkati çekildi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında raporu değerlendirdi.

Salgının, gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu derinleştirdiğine işaret eden Ryder, 2020'de yüksek gelirli ülkelerdeki ortalama bir çalışanın saat başına elde ettiği üretkenlik oranının, düşük gelirli ülkelerdekine kıyasla 17,5 kat fazla iken, bu oranın 2021'de 18 kata yükseldiğini kaydetti.

Ryder, "Bu veriler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki üretkenlik açığının ne kadar büyüdüğünü göstermektedir. Bu yıl, üretkenlik oranındaki fark 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye yükselmiştir." ifadesini kullandı.

"Hiçbir ülke Covid-19 krizinden tek başına çıkamaz"

Ryder, salgın sonrası ekonomik toparlanmanın Covid-19 aşılamaları ve teşvik paketlerine bağlı olduğunun altını çizerek "14 kişinin aşılarını tamamlaması, bir tam gün işin piyasaya kazandırılması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir ülke Covid-19 krizinden tek başına çıkamaz" diyen Ryder, ekonomik toparlanmadaki eşitsizliğin önüne geçilmesi için "tüm dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğini" belirtti.

2021'in son çeyreği için beklentiler

ILO'nun raporunda, 2021'in 4. çeyreği ve 2022'nin başlarında dünyadaki çalışma saatleri oranında "ılımlı iyileşme" beklentisi yapıldı.

Küresel çalışma saatlerinde 2021'in 3. çeyreğinde görülen yüzde 4,7'lik azalmanın 4. çeyrekte 4,3'e gerileyebileceği öngörüldü.

Daha adil bir Covid-19 aşılaması yapılması durumunda küresel çalışma saati azalma oranının yüzde 2,7'ye kadar gerileyebileceği bilgisi paylaşıldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: salgın, istihdam
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