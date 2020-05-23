Salgın sürecinde plastik poşet kullanımı arttı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, "Vatandaşlarımız tek kullanımlık olması sebebiyle market poşetine yöneldiler. Türkiye genelinde poşet kullanımı bu süreçte yüzde 40-50 oranında arttı." dedi.

Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, pandemi sürecinde poşet kullanımında artış olduğunu, ancak bu artışın bir kısmının tüketimin artmasından kaynaklandığını bildirdi.

Düzgün, müşterilerin mağaza alışverişlerinde alışkanlıklarını çok değiştirmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Kendi poşetini dışarıdan getiren müşteriler yine yanlarında getirmeye devam ediyor. Özellikle koronavirüs pandemisi başladığından beri vatandaşların bez torba kullanımı azaldı. Vatandaşlarımız tek kullanımlık olması sebebiyle market poşetine yöneldiler. Türkiye genelinde poşet kullanımı bu süreçte yüzde 40-50 oranında arttı. Müşterilerin alışveriş oranıyla market poşetlerine olan talep aynı doğrultuda arttı.”

Ömer Düzgün, koronavirüs sürecinde çöp poşetlerinin de daha çok kullanıldığını dile getirdi.