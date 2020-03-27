Salgından sonra ekonomik kriz dalgası kapıda

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: “Salgın krizinden sonra dalga dalga ekonomik kriz gelecek; iktidar ise ‘biz’ ve ‘onlar’ ayrımında” dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, hükümetin yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgının meydana getirdiği krizi toplumla yeniden ilişki kurma açısından bir fırsata çevirebileceğini ancak uygulamalara bakıldığında bu fırsatı geri çevirdiğinin anlaşıldığını söyledi. Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu, salgın nedeniyle gelen yasakları ve infaz indirimi tasarısıyla başlayan ‘ayrımcılık’ tartışması ile Koronavirüs’ün toplumsal yansımalarını yorumladı.

Sağlık krizinden sonra ekonomik kriz var

hükümetin Koronavirüs salgını sırasında yaptığı tercihlerin toplumsal mutakabat üretmek yerine kendi siyasi anlayışı üzerinden yürüttüğünü belirten Ağırdır, “Bu sadece siyasi kimlikler üzerinden değil, ekonomik kararlarda da sermayeden yana pozisyon alış devam ediyor” dedi. Salgın nedeniyle işletmelerin kapandığını ve piyasada talep daralması yaşandığını belirten Ağırdır, “Hanelerin gelirleri azalıyor dolayısıyla talep de azalıyor. Bütün bu krizi sadece ‘biz’ ve ‘onlar’ diye kimliğimiz üzerinden ve hep ‘doğruyu ben biliyorum’ diyen bir zihniyetle devam edersek ortak yaşama irademiz de zayıflayacak” dedi. Şu an Koronavirüs nedeniyle yaşanan sağlık krizinin ardından ekonomik krizin baş göstereceğini ifade eden Ağırdır, “Hepimiz şimdiden şunu anlamış durumdayız ki sağlık krizi atlatıldığı andan itibaren bütün dünyada dalga dalga ekonomik kriz başlayacak” diye konuştu.