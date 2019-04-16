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Sanayi üretimi ne durumda?

16 Nisan 2019, Salı 14:30
Sanayi üretimi endeksi, şubatta yüzde 5,1'lik azalışla piyasa beklentilerinin altında gerilerken, veriler sanayi üretiminde dipten dönüldüğüne işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre arındırılmamış sanayi üretimi endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 5,1 azaldı.

Sanayi üretim endeksindeki değişim her ne kadar son 6 aydır negatif bölgede kalsa da iki aydır düşüşün hız kesmesi gelecek döneme ilişkin pozitif beklentileri artırdı.

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Sanayi üretiminin ana eğilimi açısından izlenen söz konusu endeks, geçen yıl ağustos ayıyla birlikte 5 ay üst üste gerilemişti.

Yeni yıla yüzde 1'lik yükselişle başlayan sanayi üretimi dipten dönüldüğüne işaret etmişti. Şubat ayında da aylık bazdaki artış, sanayi üretiminde toparlanmanın devam edeceğini gösterdi.

2008 ve 2018 dönemleri karşılaştırıldığında iç talep göstergesi özel tüketim, yatırım ve kamu harcamalarının aynı ölçüde daralmasına karşın dış talebin bu sefer pozitif ayrıştığı görülüyor.

Küresel ticaretin elverişli seyretmesi küresel değer/tedarik zincirine entegre olan Türk sanayisine avantaj sağlıyor. Avrupa'da göstergeler olumluya dönerken, Çin ekonomisinin toparlanmaya başladığı görülüyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret tartışmasında beklentilerin de olumlu tarafta kalması küresel ticarete ilişkin risk iştahını canlı tutuyor.

Öncü göstergeler milli gelirin 2019 yılının ilk çeyreğinde de daralacağına işaret etse de dönemsel bazda (QoQ) ekonomik hasılada pozitif değer görebileceği tahmin ediliyor.

Yüksek teknoloji üretiminde artış sürüyor

Türkiye sosyo-ekonomik açıdan ciddi bir dönüşümden geçerken, iktisadi davranış kalıplarındaki değişim de üretim süreçlerinde kendini hissettiriyor. Türkiye, son dönemde savunma sanayisi ağırlıklı bir kalkınma modeli izledi.

Savunma, bilişimden ileri düzey metalurji hatta hava ve uzay mühendisliği gibi çok geniş perspektifte yüksek katma değer zincirine sahip bir alan olarak kendini gösteriyor. Bu nedenle sanayi üretim verisinde bilişim odaklı üretimin hız kesmediği görülüyor.

Yüksek teknoloji sanayi üretim endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 14,8 artış gösterdi. Son 6 ayın en yüksek artışının görüldüğü yüksek teknoloji alanında endeks, 10 aydır pozitif değer alıyor.

Türkiye'nin özellikle son dönemde savunma alanındaki yerlileştirme adımları yüksek teknoloji yatırımlarını da beraberinde getirdi. Mühendislik, yazılım, bilişim, telekomünikasyon, siber güvenlik gibi alanların da savunma sektörüne entegre olmasıyla gelecek dönemde yüksek teknolojik ürünlerin üretiminde ciddi artışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

AA

Etiketler: sanayi üretimi
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