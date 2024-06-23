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23 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Satın alma gücünde AB ortalamasının altındayız

23 Haziran 2024, Pazar 01:58
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı “Satınalma Gücü Paritesi” verilerini açıkladı. Türkiye’nin 2023 tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 42 oldu.

Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 42 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor. Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor.

Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100’den büyük ise bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı,” 100’den küçük ise bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade ediliyor. Karşılaştırma kapsamında 27 AB üyesi ülke, üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), beş aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve bir potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) değerlendirildi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Birliği İstatistik Dairesi tarafından açıklanan Satınalma Gücü Paritesi kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) endeksi 2023 yılı geçici sonuçlarına göre, 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 73 oldu. Böylelikle Türkiye, AB ortalamasının yüzde 27 oranında altında kaldı.

Haber Merkezi

 

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