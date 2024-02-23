Seçim sonrası zamlar geliyor

Ekonomist Barış Soydan, seçim sonrası doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere birçok ürüne zam geleceği uyarısında bulundu.

Ekonomist Barış Soydan, seçim sonrası fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirterek “Dayanıklı tüketim eşyaları gibi ürünler almayı düşünenlerin beklemeden harekete geçmelerinde fayda var. Özellikle kredi kartı borçlarının mümkünse kapatmak önemli” dedi. Ekonomim’de yer alan habere göre, Soydan, seçim sonrası özellikle doğalgaz ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarda fiyat artışlarının beklendiğini vurguladı. Bu zamların halkın alım gücünü daha da düşürmesi endişeye neden oluyor.

Böyle giderse Türkiye Arjantin’e dönecek

Soydan, Türkiye’nin ekonomik gidişatına ilişkin de çarpıcı bir uyarıda bulundu. Ekonomist, “Eğer büyük ekonomik reformlar yapılmaz veya sıcak paranın akışı kesilirse Türkiye’nin Arjantin’e dönme riski var” dedi. Soydan’ın açıklamaları vatandaşların zamlar öncesinde bütçelerini planlaması ve bilinçli tüketim yapmasının önemli olduğunu gösteriyor.