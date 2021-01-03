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3 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Servetlerini katladılar

03 Ocak 2021, Pazar 15:00
Dünyanın en zengin 500 insanı 2020’de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerinin 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zenginleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020’de de servetlerine servet kattı. 2021’in ilk gününde güncellenen listeye göre Kovid-19 salgınına rağmen 2020’de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31’i buldu. Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.

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