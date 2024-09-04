Sesimizi duymayan, sandıkta hesap verir

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak’ta düzenlenen ‘Zordayız geçinemiyoruz’ mitinginde konuştu.

Atalay şunları söyledi: “Sokaktaki enflasyonu biz iyi biliyoruz. TÜİK’in rakamlarına inanmıyoruz. Hayat pahalılığını, Yüksek enflasyonu iliklerimize kadar biz yaşıyoruz. Adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı, güvencesiz çalışma sorunu altına ezilmeyeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. Biz iki kelimelik bir şey istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir talep. Yaşam talep ediyoruz. Han hamam istemiyoruz. Nefes almak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Ülkeyi yönetenlerin bu sesi duymasını istiyoruz, duydular duydular. Sesi duymayanlar, bu ülkede sandıkta hesabını vermeye devam ederler.” Haber Merkezi

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