Seyidoğlu’ndan yeni fabrika

Seyidoğlu gıda yeni ürün çeşitleri ve kapasite artışı çalışmaları kapsamında yeni fabrikasını devreye soktu.

10 milyon TL yatırım ve 150 kişiye istihdam sağlayacak tesiste günde ortalama 15 ton üretim yapılacak. Bu tesisle birlikte 20 yeni ürün çeşidinin imalatına başlandığı bilgisini veren Genel Müdür Mehmet Göksu, “8 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimiz ile daha önce hiç üretmediğimiz ürün gamlarında ve ihracata dönük üretim yapmayı planlıyoruz. İlk olarak pasta üretim bandı ile başlayan çalışmamız sırasıyla helva reçel üretim bandı, baklava tesisi ve endüstriyel üretim merkezimizin devreye girmesiyle tam kapasiteye ulaşacak. Halihazırda 8 bin metre kare olan kapalı üretim alanımızı 16 bin metrekareye günlük 20 ton olan üretimi de 35 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bu yatırımlarla birlikte ilave 150 yeni istihdam ve toplamda 10 milyon tl yatırım tutarına ulaşmış olacağız” diye konuştu.

İstanbul - Hayreddin Ekmen