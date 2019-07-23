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24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

SGK personel alımı yapacak

23 Temmuz 2019, Salı 11:00
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanları kapsamında Antalya, Samsun ve Bursa olmak üzere 3 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Terörle Mücadelede yaralanan (TMY), eski hükümlü ve engelli personel alımı yapacak.

Türkiye İş Kurumu İŞKUR tarafından yayınlanan ilâna göre; 3 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Eski hükümlü, Terörle Mücadelede yaralanan (TMY) ve engelli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yayınladığı kamu personel alım ilanına göre; en az ilkokul mezunu olmak üzere değişik meslek gruplarında 18 personel alımı yapılacak. Alım Eski hükümlü, Terörle Mücadelede yaralanan (TMY) ve engelli personel alımı şeklinde olacak.

Etiketler: sgk
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