Sıfır ÖTV devam etsin

Beyaz eşya satıcıları, 2018 Kasım ayında başlayan ve 30 Haziran’da sona erecek olan sıfır ÖTV uygulamasının uzatılmasını istiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım 2018’de beyaz eşyada uygulamaya konulan özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfıra indiren düzenlemenin sonlanmasına kısa süre kaldı. Daha önce 31 Aralık ve 31 Mart’a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran’da sona erecek. Taksit imkanının artırılmasını değerlendiren beyaz eşya satıcısı Emircan Ekinci, ‘’Ay sonuna kadar ÖTV indiriminin olması aslında bizim için bir avantajdı. Satışlar iyiydi, satışlardan yana bir problemimizi yoktu, müşterinin ilgisi de güzeldi. Bu avantajın devam etmesini diliyoruz. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda çamaşır makinesi, buzdolabı ve mobilya olsun talep var. Vatandaşın alım gücü taksite dayalı olduğu için taksit sayısının yükselmesi alım gücünü böylelikle arttırır. Biz esnaf olarak bundan dolayı çok mutluyuz.’’ diye konuştu. Bir diğer esnaf Fatih Yalçın ise; ‘’ÖTV ve KDV kampanyası başladıktan sonra biraz yoğunluk oldu işlerimizde.

Bu ay sonu sonlandığından dolayı devletimizden bu kampanyanın devam etmesi talep ediyoruz. Esnaf zor durumda bu kampanyanın uzatılması biraz da olsa can suyu olur diye düşünüyorum. Taksitlerin artması ile birlikte işlerimiz açıldı. Gelen vatandaşlar taksitlendirmeleri sormaya başladılar. Bunun biz esnaflar için iyi olacağını düşünüyorum. Vatandaşın nakit ödeme gücü yok, 3 taksit ve 5 taksitin az olduğundan dolayı vatandaş ödemede zorlanıyor. ” şeklinde görüş belirtti.

