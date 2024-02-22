Şimdi simit hesabı yapsana

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri, emekli maaşlarını protesto etti.

Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, “Artık boş vaatlerle, sadaka dağıtır gibi yüzdelik artışlarla emeklileri kandıramazsınız.31 Mart yerel seçimleri emeklilerin hesap sorma günüdür” dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla Hamamyolu Caddesinde bir araya gelen emekliler, emekli maaşlarını protesto etti. ‘İnsanca yaşamak hakkımız, alacağız’, ‘Haydi şimdi çay, simit hesabı yapsana’ sloganlarını atan emekliler, yılda en az dört kez ikramiye istediklerini ifade etti. Eskişehir - anka

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