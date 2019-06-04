Sınır kapılarında tır yoğunluğu

Avrupa’ya açılan sınır kapılarında tır yoğunlukları meydana geldi.

Bayram öncesi ihracat planlaması kapılarda olağanüstü kuyruğa neden oldu. İhracat yüklerini bayram öncesinde teslim edecekleri adreslere götürmek için yurt dışına çıkmayı bekleyen tır sürücüleri sınır kapılarına geldi. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında ortalamanın üzerinde çıkış işlemi yapıldı. Ancak çıkış işlemlerine Bulgaristan tarafının aynı hızda cevap verememesi üzerine Kapıkule’de yaklaşık 650, Hamzabeyli’de yaklaşık 550 tır kuyruk oluşturdu. Tır şoförlerin ömrünün kuyrukta beklemekle geçtiğini ifade eden Reslan Kaplan “Çile bülbülüm çile. Kuyruklarda her türlü sıkıntıyı çekiyoruz” dedi. Bir diğer tır şoförü Ali Keskin ise meslekte yaşadıkları sıkıntıları anlatarak yetkililerden tır kuyruğuna çözüm bulmasını istedi.

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