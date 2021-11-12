Soğanı toprağa vereceğiz

Çorumlu çiftçi Yaşar Olukçu, soğanını tarlada bıraktı. Gübre ve mazot fiyatlarından şikâyet eden çiftçi Olukçu, “Soğan para etmiyor. Terk ettik, burası sürülecek. Toprağın altına vereceğiz. Biz devletten destek değil; mazotun, gübrenin düşmesini istiyoruz. Gemilerde, yatlarda mazot düşük ama çiftçiye mazot pahalı. Ne yapacağız bilmiyorum. Herhalde çiftçiliği terk edeceğiz. Satamıyoruz. Bunun maliyeti 900 ile 1000 lira arasında, şu durumda 300-400 lira arasında. Nasıl satacağız? Yani artık komple çiftçiliği bırakmak lâzım artık” dedi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, tarlada kalan soğanların başında açıklama yaptı. Sayan şunları söyledi: “Daha önce sıkıntılarımızı Sayın Tarım Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize, Cumhurbaşkanımıza kadar ilettik. Hatta Sayın Bakanımız geldiğinde, yardımcı olacağını söyledi, ama henüz bir netice alamadık. Şu anda bu tarla sökülmüş, kaderine terk edilmiş. Adam soğanı toplayıp götürmüyor. Sökmüş bırakmış. Çünkü toplaması, çuvallaması satış parası değil. Bu yüzden dolayı da çiftçilerimiz çok mağdur” dedi. Çorum - anka

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