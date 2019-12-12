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Sokağın enflasyonu başka

12 Aralık 2019, Perşembe 00:40
SP’li Abdulkadir Karaduman, “Tek haneli enflasyon rakamlarının gerçeklerle ilgisi yoktur. Asgarî ücrete yapılacak zamlar hesaplanırken kurgulanan rakamlar değil, sokağın gerçekleri baz alınmalıdır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgarî ücretle işçi çalıştıran bir işverene bir işçinin maliyetinin 3.006,12 TL, işçinin eline geçen rakamın ise 2.020,90 TL olduğunu belirterek, “Aradaki 985,22 TL’lik fark ise vergi ve sosyal güvenlik kesintileridir. Enflasyon rakamları sokakta bambaşkadır. Elektrik, doğalgaz, su, salça, un, çay, şeker, bakliyat gibi temel harcama kalemleri bir önceki yıla oranla ortalama en az % 30 oranında artış göstermiştir. Buna bağlı olarak vatandaşın alım gücü her geçen gün azalmaktadır” dedi. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şu anda devam eden asgarî ücret görüşmeleriyle ilgili görüşlerini anlatan Karaduman, “Tek haneli enflasyon rakamlarının gerçeklerle ilgisi yoktur. Asgarî ücrete yapılacak zamlar hesaplanırken kurgulanan rakamlar değil, sokağın gerçekleri baz alınmalıdır” diye konuştu. 

AÇLIK SINIRI 6 bin 849 LİRA

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. Maddesinde herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma tedbirleriyle desteklenmiş bir hayat sağlayacak adil ve elverişli bir ücret hakkı olduğunu belirtildiğini aktaran Karaduman, “Türk-İş Kasım ayında yayınladığı raporunda dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırının 2.102,83 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının yani yoksulluk sınırının 6.849,62 TL, olduğunu ifade etmiştir. Bugün asgarî ücretle işçi çalıştıran bir işverene bir işçinin maliyeti 3.006,12 TL’dir. İşçinin eline geçen rakam ise 2.020,90 TL’dir. Aradaki 985,22 TL’lik fark ise vergi ve sosyal güvenlik kesintileridir. Bugünkü şartlarda işçiler geçimini sağlamakta zorlandığı gibi özellikle küçük işletmeler de işçi istihdam etmekte zorlanmaktadır” dedi.

Ankara - Recep Gören

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