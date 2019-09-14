Sosyal medya yeni iş kapısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüzde sosyal medya ev kadınları için yeni bir iş kapısı oldu” dedi.

Evden üretim yapan girişimci kadınların sayısında azımsanmayacak oranda artış olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda işsizliğin artmasıyla birlikte çok sayıda kadın, evde ürettiği el emeği göz nuru ürünleri sosyal medya üzerinden pazarlayarak satış yapıyor. Günümüzde sosyal medya ev kadınları için yeni bir iş kapısı oldu. Evde üretim yapan kadınların önünü açmak için sosyal medyanın dışında farklı platformlar oluşturulmalı” dedi.

Artık evden üretim ve satışların yaygınlaştığına dikkati çeken Palandöken, “Son zamanlarda evden üretim ve satış yapma işi çok fazla yaygınlaştı. Buna işsizlikteki artış da büyük oranda etki etti. Kadınlar evde ürettikleri konserve, tarhana, hamur işi ürünlerini ya da lif, örtü, dantel gibi çeyizlik ürünleri sosyal medyada pazarlayarak satış yapıyorlar. Bu girişimci kadınlarımızı destekliyoruz. Ancak bu kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin satışı daha çok sosyal medyadan yapıldığı için çoğu zaman satışlar beklentileri karşılamıyor. Çünkü sosyal medya günümüzde kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılıyor. Ne olduğu bilinmeyen hileli satışlar yüzünden ev kadınlarımızın ürünleri de istedikleri gibi satılamıyor” şeklinde konuştu.

Palandöken, daha güvenilir ve daha çok satış için evde üretim yapanların bir tek platformda toplanma önerisi sundu.

HABER: FATİH KARAGÖZ