Sosyal medyaya reklam yasağı e-ticareti vurabilir

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve ülke içinde temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen yurt dışı kaynaklı Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal medya şirketlerine, geçen iki ay içinde 40’ar milyon lira para cezası kesildi.

Temmuz ayı sonunda yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine göre bir sonraki adım, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere reklâm vermenin yasaklanması. Ocak ayında uygulanması beklenen bu yasakla birlikte, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, bu platformlara reklam vermek için yeni sözleşme yapamayacak ve buna yönelik para transferi gerçekleştiremeyecek. VOA Türkçe’deki habere göre Teknoloji şirketleri ve hükümetler arasında iletişim danışmanlığı yapan bir firmanın yöneticisi olan Ussal Şahbaz, “İnternet üzerinden satış yaparken doğrudan tüketiciye ulaşılıyor. Bunun en efektif ve ucuz yolu sosyal medya üzerinden reklam vermek. Bunlara reklam verilemeyeceği için e-ticaret hacminin çok büyük ölçüde düşeceğini söyleyebiliriz” dedi.

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