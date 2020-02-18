SunExpress'ten 2019'da rekor gelir

Türk Hava Yolları ile Alman Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, art arda üçüncü kez tarihinin en yüksek gelirini yakalayarak, 2019'da da rekor bir büyümeye imza attığını açıkladı. SunExpress CEO'su Jens Bischof, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüdüklerini belirterek, "10 milyonun üzerinde yolcu ağırladık. 1,4 milyar euroile tarihimizin en yüksek cirosunu elde ettik" diye konuştu.

SunExpress CEO'su olarak üç yıldır sürdürdüğü görevi önümüzdeki ay sona erecek olan Jens Bischof, kendisinden sonra görevi devralacak olan Max Kownatzki'nin yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve SunExpress Almanya'nın Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2019 yılını değerlendiren Jens Bischof, 2020 için belirlediği hedefleri, şirket olarak Türkiye turizminden beklentilerini anlattı.

SunExpress'in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini son üç yıldır rekorlarla sürdürdüğünü belirten Bischof, "2016'da Türkiye'nin en büyük 4'üncü servis ihracatçısıydık. 2018'e geldiğimizde en büyük 2'nci servis ihracatçısı olduk. En dakik, düşük maliyetli Avrupa havayolu şirketlerindin birisi olduk. Tüm dünyadaki en iyi 5 tatil turizmi havayolu arasına girdik. En güvenli havayollarından biriyiz" diye konuştu.

"SUNEXPRESS, TÜRK TURİZMİNDE HAVACILIĞIN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURUYOR"

SunExpress'in Türk turizminde havacılığın bel kemiğini oluşturduğuna dikkat çeken Bischof, "2016 ile 2019 arasında gelirlerimizi yüzde 45 artırmayı başardık. 2019'da rekor bir gelir elde ettik. 1,4 milyar euro'luk bir gelirden bahsediyoruz. 10 milyonu aşan yolcumuz oldu. 65 binden fazla uçuş gerçekleştirdik. Koltuk doluluk oranlarımız yüzde 83'ün üzerindeydi. Yolcu başına düşen gelir ile doluluk oranlarını karşılaştırdığımızda çok sağlıklı ve güzel bir rakam bu" diye konuştu.