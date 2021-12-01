Süt de zamlandı

01 Aralık 2021, Çarşamba
Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Karar 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak.
Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 8 Aralık’tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirledi. Ulusal Süt Konseyi’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran’da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu’nun dün toplandığı belirtildi. Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:
“Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4.70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.”
Haber Merkezi
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