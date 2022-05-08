Besiciler artan girdi maliyetlerinden dolayı hayvanlarını beslemedikleri için kesime gönderiyor. Yaklaşan tehlikeye dikkat çeken besiciler, “Şu anda arı ırk bitti, arı ırkı kestiriyorlar. Yani üç gün sonra beş gün sonra bu memlekette hayvan da bulamayacağız. Süt sağacak hayvan bulamayacağız. Bir an önce bu işin önüne geçmezlerse hayvancılık yavaş yavaş bitiyor, sona doğru geliyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü’nün haberine göre, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Alay kasabasındaki besicileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Niğdeli besici Çetin Canıtez, şunları söyledi: “Eskiye göre para kazanamıyoruz, zarar ediyoruz. Bugün 500-600 torba yem getirirken, şu anda 200 torbaya düştüm. Nasıl yedirebilirim ki? Süt üreticiliğinde sütü satıyorsun para etmiyor, eti satıyorsun et para etmiyor, tüketici haklı yüksek maliyetten aldım diye… Üretici ile tüketici maalesef bu kıskacın içerisinde, can çekiştiriyor şu anda. Hele biz üretici olarak son demleri yaşıyoruz” Haber Merkezi

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