Süte zam gelmezse inekler kesilir

Edirne Süt Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Suiçmez, maliyetlerdeki artış sebebiyle çiğ süt alım fiyatının kilo başına 2,8 liradan 4 liraya yükseltilmesini istedi. Aksi takdirde ineklerin kesime gideceğini söyledi.

Girdi fiyatlarının her geçen gün arttığını ve dayanacak güçleri kalmadığını belirten Suiçmez, 1 Ocak’ta çiğ süt alım fiyatının 2,8 liraya yükseltildiğini, ama o günden bugüne yem ve diğer girdilere gelen zamlara dikkat çekerek “Artık bu rakamları konuşacak durumda değiliz” dedi.

Çiğ süt alım fiyatını belirleyen Ulusal Süt Konseyine, ayrıca Gıda Komitesine, sanayicilere seslenen Suiçmez, çiğ süt alım fiyatın acilen revize edilmesini istedi. Et fiyatlarında iyileşme olduğunu hatırlatan Suiçmez, sütten para kazanamayan üreticinin ineklerini kesime göndermesinden büyük endişe duyduğunu ifade etti. Suiçmez, üreticinin para kazanabilmesi için süt/yem paritesinin 1.3 olması yani 1 kilo süt ile yaklaşık 1,3 kilogram yem alabilmesi gerektiğini ifade etti. Yılbaşında açıklanan 2.8 lira fiyatın o zaman için iyi olduğunu söyleyen Suiçmez, “Maliyet girdileri de arttı. Onları kalem kalem saymanın bir anlamı yok. Şu anda geldiğimiz nokta yemin kilogram fiyatı 3 lira, sütün kilogram fiyatı 2 lira 80 kuruş. Durumumuz gerçekten içler acısı” dedi.