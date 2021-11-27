TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı ürün gruplarında taksit sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.

Bazı ürün gruplarında taksit sayısının arttırılmasının vatandaşların alım güçünü arttıracağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dolar kurunda iniş çıkışlar maalesef yurtdışı bağlantılı birçok ürün grubunun da fiyatlarının artmasına neden oldu. Büyük kasım indirimleri gibi avantajlı durumlara rağmen özellikle beyaz eşyada fiyatlar yüksek kalıyor. Bu nedenle kredi kartına yapılan taksitte belirli kısıtlama olan ürün gruplarında taksit sayısı arttırılmalı” dedi.

KUR DENGESİZLİĞİNE KARŞI

Kur dengesizliğine karşı alım kolaylığı sağlamak adına taksit sayısı sınırlamasının arttırılması gerektiğine değinen Palandöken şunları söyledi: “Bu yıl kredi kartına taksit sayısı mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirilmiş, TV alımında 5 bin TL ve üzerinde 4 ay taksit imkânı sağlanmıştı. Pandemi etkileri halen ülkemizde ve dünyada devam ederken, geçici olduğuna inandığımız ve güvendiğimiz kur fiyatlarındaki yükseliş, birçok ürün grubunda fiyatların da doğrudan artmasına neden oldu. Kasım ayında birçok ürün grubunda, gerek e-ticaret gerek perakende dükkân satışlarında indirimler gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli bir artış oldu. Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımıza alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı. Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için, bu taksit sayısı sınırlaması beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde arttırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacak, piyasalarda durgunluk yaşanmasına sebep olmayacaktır.”

Ankara - Adnan Solmaz