'Tarımda girdi maliyetleri düşürülmeli'

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin sağlanması için başta gübre, elektrik, sulama, ilaç, mazot, yem olmak üzere girdi maliyetleri acilen düşürülmelidir” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, son yıllarda aşırı artış gösteren girdi fiyatlarının tarım sektörünün önemli sorunlarının başında geldiğini belirtirken, “Üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin sağlaması için başta gübre, elektrik, sulama, ilâç, mazot, yem olmak üzere girdi maliyetleri âcilen düşürülmelidir. Artan girdi fiyatlarına karşın üretilen tarım ürünlerinin fiyatları artmıyor ve çiftçiler yeterli geliri elde edemiyor. Yeterli geliri elde edemeyen çiftçiler de üretimden uzaklaşıyor. Üretim olmazsa gıda fiyatları daha da yükselecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye tarımdaki girdilerde dışa bağımlı

Türkiye’nin gübre, ilâç, akaryakıt, tarımsal makineler gibi temel tarım girdilerinde büyük oranda dışa bağımlı olduğunu söyleyen Bayraktar, “Son bir yılda besi yemi yüzde 53, süt yemi yüzde 55, sertifikalı tohumluk yüzde 40 ile 63 arasında ve elektrik fiyatları ise yüzde 56 oranında artış göstermiştir. En önemli girdilerinden olan gübrede son dönemlerde yaşanan ve üreticiyi ciddî anlamda olumsuz etkileyen fiyat artışları karşısında üreticiler önünü göremiyor. Son bir yılda DAP gübresinde yüzde 146, üre gübresinde yüzde 145, amonyum sülfat gübresinde yüzde 157, amonyum nitrat gübresinde yüzde 135 ve 20.20.0 kompoze gübresinde yüzde 117 oranında artış yaşandı. Yeni üretim sezonuna hazırlanan ve kuraklık endişesi taşıyan üreticiler, artışların devam etmesi halinde nasıl bir üretim yapacağını kestiremiyor” dedi.

Üç kişiden biri yeterli gıdaya ulaşamıyor

Bayraktar, açıklamasında “Dünyada yaklaşık olarak her üç kişiden biri yeterli gıdaya ulaşamıyor. 2020’de beş yaşından küçük 149 milyon çocuğun yaşıtlarına göre daha kısa olduğu ve gelişim geriliği yaşadığı, 3 milyardan fazla insanın düşük gelir sebebiyle sağlıklı beslenmeden mahrum kaldığı biliniyor” dedi.

BM’ye üye 193 ülke oy birliğiyle 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesini hedeflediğini ancak bu hedefe ulaşmanın zor gözüktüğünü söyleyen Bayraktar, “Dünyadaki gıdaların yüzde 14’ü hasat, taşıma, depolama ve nakliye aşamasında kaybediliyor ve yüzde 17’si de tüketici düzeyinde israf ediliyor. Gıda kaybı ve israfı aynı zamanda su kaynaklarının da kaybıdır” dedi.