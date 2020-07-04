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4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Tarımda lâfla peynir gemisi yürümüyor

04 Temmuz 2020, Cumartesi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 20 yıl öncesine kadar tarımda kendi kendine yeten ender ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin, günümüzde ithalatçı bir konuma düşürüldüğünü, tarım alanlarının ve çiftçi sayısının sürekli azaldığını söyledi.

Uygulanan yanlış tarım politikalarıyla, bu alanda tehlike çanlarının çalmaya devam ettiğini anlatan Gürer, tarımda yeniden bir planlama sağlanıp, çiftçilerin ve üreticilerin desteklenmesi, genç çiftçilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Ülkemizde tarım alanlarında kullanılan ilaç, tohum ve gübrenin de ithal olduğunu açıklayan Gürer,  “Sürekli dışa bağımlı uygulamalar nedeniyle ürün  fiyat ve verimine göre iktidar ithalata başvuruyor. Hububat ve bakliyatın bile ithalatı artıyor. Oysa bu ithalata gerek kalmayacak ürünü ülkemizde yetiştirebiliriz” dedi. Gürer, tarımda tehlike çanlarının çalmaya devam ettiğine işaret ederek, AKP iktidarları döneminde daralma  noktasına sürüklenen  bu sektörün yeniden canlandırılması için çiftçinin, besicinin desteklenmesi, genç çiftçilerin teşvik edilmesi, üreticilerin işlerini severek yapmasının sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ankara – Recep Gören

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