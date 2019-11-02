Tatilciler gecelik 18 lira vergi ödeyecek

Vergi paketinde yer alan konaklama vergisinde değişiklik yapılarak maktu vergilendirmeye gidildi. 5 yıldızlı otellerde 18 lira, 2 yıldızlı otellere 6 lira gecelik vergi alınacak.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya’nın haberine göre, Vergi Paketi’ne ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle konaklama vergisine ilişkin madde tümüyle değiştirilerek kademeli vergilendirmeye gidildi. Yapılan yeni düzenlemeye göre otel, motel,tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kampingi gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisi, konaklama tesisinin türü esas alınarak kişi başına gecelik olarak hesaplanacak. Yapılan yeni düzenlemeye göre konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde vergi kişi başına gecelik 18 lira, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 lira, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 lira, 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampinglerde 6 lira, butik oteller ve özel konaklama tesislerinde 18 lira diğer tesislerde ise 6 lira olarak belirlendi.