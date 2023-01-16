TDV zekat hesaplama uygulaması yenilendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam’ın 5 esasından biri olan zekat ibadetini yerine getirmek için vatandaşların mal varlığını kolaylıkla hesaplayabilmesi konusunda 2019 yılında hayata geçirdiği “Zekat Hesaplama Uygulaması”nı yeniledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan şunları söyledi: “Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için oluşturduğumuz ve büyük ilgi gören uygulamamızı daha da geliştirdik. Ücretsiz bir şekilde kullanılan uygulamanın arayüzü sade ve daha anlaşılır şekilde yenilendi. Zekatın nasıl hesaplanacağı ile ilgili bilgi sayfası hazırlandı. Kategori bazlı hesaplama, ‘sepette tutma’ imkanı sağlandı. ‘Borçlar’ ve ‘alacaklar’ kısmı eklendi. Zekat takvimi ile istenilen tarihe zekat kategorilerine göre ‘hatırlatıcı’ ekleme imkanı sağlandı. ‘Sıkça sorulan sorular’ kısmı eklendi. Bilgileri metin olarak okuyabilme veya video olarak izleyebilme imkanı sunuldu. Uzaktan bildirim servisi aktif hale getirildi.” Ankara - Ahmet Terzi

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