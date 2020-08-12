Tek kişinin yoksulluk sınırı: 3728 TL

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, bu yılın temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3 bin 728 lira 85 kuruş, dört kişilik ailenin asgarî geçim haddi 7 bin 733 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Sonuçlar dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 190 lira 92 kuruşla yüzde 2,53 oranında arttığını gösterdi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “2020 yılı temmuz ayına kadar dört kişilik ailenin zorunlu harcamaları tam 836 lira 16 kuruş zamlandı. Buna karşın ortalama memur maaşına Aralık ayına kadar geçerli olacak zam enflasyon farkı dâhil 463 lira 86 kuruşta kaldı. Şu anda bile ortalama bir memurun maaşı harcamalar karşısında 372 lira erimiş durumda. Maaşlardaki erime ortalama yüzde 8,3 düzeyindedir. Bu olumsuzluklara döviz ve altın piyasasında yaşanan hareketlilik de eklendiğinde önümüzdeki ayların sıkıntılı geçeceği görülmektedir” diye konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi