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8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Teknoloji evlilikleri artacak

08 Ekim 2020, Perşembe 07:00
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2020’de birleşme ve satın almalara teknoloji şirketlerinin damga vurması bekleniyor.

Recep Bozdağ - Yalova

Küresel salgınla hayatımızdaki yeri ve önemi artan dijital platformlar yükselişte. Yoğun talep, teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisini de ciddî anlamda arttırıyor. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, dünyada dikkat çekici rakamlara ulaşan bu trendin Türkiye’ye de yansıdığını söyledi. Kaçmaz, “Pandemiyle birlikte Türkiye’deki teknoloji şirketleri yüksek değerlemelerle birçok işleme konu oldu. 2020’de Türkiye’deki birleşme ve satın alma aktivitesinde hem değer hem adet olarak en büyük payı teknoloji şirketleri alacak” dedi. Pandemi, teknoloji şirketlerini güçlendiriyor. Uzaktan çalışan, evlerinden daha çok zaman geçiren insanlar günlük rutinlerinin büyük kısmını mobil uygulamalar ya da dijital platformlar üzerinden çözmeye yönelince bu hizmetleri sunan teknoloji şirketleri yatırımcıların radarına girdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2020’de birleşme ve satın almalara teknoloji şirketlerinin damga vurması bekleniyor.

YATIRIMCI İLGİSİ YÜKSELDİ

Gökhan Kaçmaz, küresel salgının birleşme ve satın alma işlemlerine nasıl yansıdığını değerlendirdi. Pandemi dolayısıyla mobil ve dijital platformların hayatımızdaki yerinin artığını belirten Kaçmaz, şöyle konuştu: “Bu etkiyi pek çok alanda görüyoruz. Örneğin klâsik perakende şirketlerinin online penetrasyon oranları beş yıl sonraki hedeflerine sadece birkaç ayda ulaştı. Mobil cihazlar veya dijital platformlar üzerinden oynanan oyunlara talep hiç olmadığı kadar arttı. İnsanlar bankaya gitmek yerine dijital platformlar üzerinden bankacılık işlemlerini daha fazla yapmaya başladı. Artan taleple teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisi de ciddî anlamda yükseldi.”

TÜRKİYE’DE DE TREND VAR

Türkiye’de de benzer bir trend yaşandığını vurgulayan Kaçmaz, “Son yıllarda teknoloji tarafındaki birleşme ve şirket satın alma işlemleri arttıyordu, ama adet açısından artış değerlemelere pek yansımamıştı. Pandemiyle birlikte teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerle birçok işleme konu olduğunu gördük. Bu yıl Türkiye’de gerçekleşen birleşme ve satın alma aktivitesinde hem değer hem de adet açısından en büyük payı teknoloji şirketlerinin almasını bekliyoruz” dedi.

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