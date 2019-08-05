Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72'den yüzde 16,65'ya yükseldi, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,34 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 6,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,02 yükseldi.

TÜFE, temmuzda haziran ayına göre yüzde 1,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de hazirana göre yüzde 0,99 düşerken, Temmuz 2018'e kıyasla da yüzde 21,66 arttı.

Aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda oldu. Ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste en fazla düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %25,41, lokanta ve oteller %19,85, alkollü içecekler ve tütün %19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler %18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.