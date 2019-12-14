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14 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Temsa üretimi durdurdu

14 Aralık 2019, Cumartesi 09:17
1968 yılında kurulan ve 1987’den bu yana Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Temsa üretim durdurma ve haciz kararıyla ilgili açıklama yaptı. Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten ve Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya başta olmak üzere 70’e yakın ülkede faaliyet gösteren şirket, bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ile birlikte uygulanan hacizler nedeniyle faaliyetlerini mecburen durdurduğunu bildirdi.

Temsa Ulaşım Araçları A.Ş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Temsa’nın hisseleri 30 Mayıs 2019 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Sabancı Ailesi’nden True Value Capital Partners S.A. şirketine hukuka uygun olarak devredilmiş ve devirden sonra da tüm faaliyetleri artarak devam etmiştir. Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracat 104 milyon dolara ulaşmıştır. Bu süreçte şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur. Yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam eden Temsa, tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içindedir. Bunun en büyük göstergesi de 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle istihdam, üretim ve ihracata daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Etiketler: Temsa, üretim
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