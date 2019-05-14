TESK’ten “yıpranma payı” talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli.” ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın emeklilikte diğer kesimlerle eşit haklara sahip olmadığını belirtti. SSK’li çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısıyla emekli olurken esnaf ve sanatkârın 9 bin iş gününü doldurmak zorunda kaldığına dikkati çeken Palandöken, “Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnaf ve sanatkârın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

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